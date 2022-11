Adani: «Dimarco e Raspadori le note positive dell’ultimo anno dell’Italia»

Adani ritiene Dimarco e Raspadori le note positive dell’ultimo negativo anno della Nazionale. Punti fermi rispettivamente di Inter e Napoli

QUALITÀ − Daniele Adani, in collegamento direttamente da Qatar per Rai Due, ha parlato della crescita di Dimarco e Raspadori: «Due giocatori che sono cresciuti tantissimo nell’ultimo anno nell’Italia sono Dimarco e Raspadori, giocatori di qualità. Dimarco è il titolare nell’Inter. Raspadori fa la differenza nel Napoli. È in questo anno negativo, che Mancini ha potuto scoprire nuovi giocatori di qualità. Ci sono note positive in questo anno così deludente».