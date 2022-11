Turrini: «Mondiale in Qatar? Una schifezza della Fifa! Se Lukaku è sano…»

Leo Turrini, esperto di Formula Uno, si è espresso anche sul Mondiale in Qatar. Parole dure del giornalista contro la Fifa. Poi individua nel Belgio di Lukaku la squadra favorita. Le sue parole a Calciomercato.com

MONDIALE − Turrini duro contro la Fifa e la Coppa del Mondo in Qatar. Poi punta tutto su Lukaku: «Guarda, la vera schifezza è che in nome dei petroldollari la Fifa abbia accettato di assegnare la Coppa fuori stagione, nel deserto, in un paese senza cultura calcistica. Sul resto è il trionfo dell’ipocrisia. Chi lo vince? Il Belgio, se Lukaku è sano…».