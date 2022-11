Inter, l’attaccante oggi è la priorità su richiesta di Inzaghi: Lukaku incerto – SI

L’Inter a gennaio dovrà seriamente valutare di acquistare un nuovo attaccante, valutando per bene la situazione infortunio legata a Romelu Lukaku anche in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sportitalia, richiesta fatta da Simone Inzaghi.

NUOVO ATTACCANTE – Alla ripresa del campionato all’Inter servirà un nuovo attaccante, soprattutto se la situazione dovesse restare questa cioè con un Romelu Lukaku a “mezzo servizio” e un Joaquin Correa sempre meno convincente. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, Simone Inzaghi non vuole affrontare la seconda parte di stagione con gli stessi problemi della prima, cioè con Edin Dzeko che seppur in gran forma, ha pur sempre 37 anni e non potrà giocarle tutte. Un nuovo attaccante di certo non come Caicedo, ingaggiato la scorsa stagione solo per far numero. Un giocatore che non faccia rimpiangere i titolari, un Marcus Thuram per intenderci. Su Romelu Lukaku, invece, saranno decisive le condizioni fisiche soprattutto dopo il Mondiale per capire cosa fare in vista anche della prossima stagione.