Accardi: «Sono interista ma spero il Milan vinca lo scudetto! Gomez da MLS»

Giuseppe Accardi

Accardi – ex difensore solo di passaggio all’Inter, oggi procuratore sportivo -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web” per la rubrica “A tu per tu”, dichiara a sorpresa di “tifare” Milan per lo scudetto nonostante la sua fede interista. Bocciata l’ipotesi Papu Gomez a Milano

TIFOSO SPORTIVO – Alla domanda su chi vincerà lo scudetto in questa stagione, Giuseppe “Beppe” Accardi stupisce davvero tutti: «Mi auguro il Milan. Anche se sono interista. Il Milan lo merita. Mi riferisco sia all’allenatore sia alla dirigenza. Sarebbe giusto che vincessero loro il campionato».

PAPU AMERICANO – Non scalda, invece, l’ipotesi Alejandro “Papu” Gomez all’Inter (vedi articolo), infatti Accardi gli propone un’altra destinazione: «Andare in MLS sarebbe una scelta intelligente. Ha raggiunto una certa età e ha fatto quello che doveva fare. Andrebbe a divertirsi e farebbe ancora bene con dei ritorni economici importanti».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo