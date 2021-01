Conte presenta Udinese-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Udinese-Inter, match della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare, in vista della corsa (in contemporanea) per aggiudicarsi l’effimero titolo di campione d’inverno della Serie A. Udinese-Inter si gioca in contemporanea con Milan-Atalanta: per essere primi al giro di boa serve vincere in Friuli, con contemporaneo KO dei rossoneri al Meazza. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine nella classica conferenza stampa di vigilia (in via telematica): appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 13.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.