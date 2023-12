Accardi: «Lautaro Martinez occhi addosso, rinnovo diventa un po’ difficile!»

Da tempo si discute del mercato invernale alle porte ma anche del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Giuseppe Accardi, ospite di Radio Sportiva, dice la sua su questi temi.

MERCATO – Lautaro Martinez sembra più che intenzionato a rinnovare il suo contratto con l’Inter. Lo stesso vale per la società nerazzurra. Secondo il procuratore Giuseppe Accardi però non sarà un’operazione semplicissima: «Penso che l’Inter farà di tutto per trovare la quadra per il rinnovo di Lautaro Martinez, perché è un giocatore troppo importante per farlo scappare. Ma quando fai così bene e hai gli occhi addosso da tutti i campionati diventa anche un pochino difficile. Il mercato invernale? L’Inter sicuramente cercherà il sostituto di Juan Cuadrado, ma non credo che farà tanto più di questo. ».