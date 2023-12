Zhang: «Inter, lottiamo per un sogno! Futuro e nuovo stadio…»

Steven Zhang in occasione della cena di Natale a Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha ripercorso il 2023 e parlato degli obiettivi del club. Il presidente dell’Inter ha poi parlato dell’importanza del nuovo stadio. Alla cena presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

GLI OBIETTIVI – Steven Zhang in un video-messaggio di auguri alla squadra presente a Roma alla vigilia della sfida contro la Lazio: «Questa sera ripensiamo alle grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme in questo 2023, abbiamo raggiunto il palcoscenico più importante del calcio mondiale a Istanbul ed aggiunto altre due Coppe alla nostra storia. Con l’inizio di questa stagione l’obiettivo era già chiaro a tutti: continuiamo a lottare per il nostro sogno di ottenere la seconda stella per il nostro club. Grazie al lavoro di tutti coloro che sono dentro l’Inter e al supporto di tutti i nostri tifosi, l’Inter sta diventando un’azienda moderna, innovativa, digitale. Davanti a noi ci sono nuove sfide, nuovi competitor, ma anche nuove grandi opportunità. Penso al nuovo ciclo della Champions League e alla Coppa del Mondo per club, per la quale siamo già qualificati per il 2025».

NUOVO STADIO – Zhang parla anche dell’importanza del nuovo impianto: «Per raggiungere questo e tutti gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti è importantissimo mantenere la stabilità finanziaria del nostro club e proseguire il percorso di rinnovamento delle infrastrutture. Il nuovo stadio di proprietà dell’Inter è un progetto che portiamo avanti con lo sguardo rivolto al futuro. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro club. Vincere sarà sempre la nostra priorità. Grazie per il supporto di tutti voi che rappresentate l’eccellenza dei valori dell’Inter».