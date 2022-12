Abodi: «Juventus club che non rimarrà il solo. Faremo pulizia»

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, ha detto la sua in merito alla vicenda che riguarda i conti della Juventus.

PULIZIA – Secondo Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, durante il suo intervento alla presentazione del codice di “Giustizia Sportiva Figc” a cura dell’avvocato Giancarlo Viglione, nel Salone d’Onore del Coni, quando si parla di Juventus si tratta di «un club che probabilmente non rimarrà il solo» e ciò – si legge su CalcioeFinanza.it – «ci permetterà di fare pulizia. Abbiamo bisogno di sapere presto cosa è successo e che vengano assunte decisioni per ridare credibilità al sistema, nel principio dell’equa competizione. Ed è evidente che negli ultimi anni non è successo».