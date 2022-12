Inter, guarda bene che il centrocampo del futuro è già in casa: che trio!

L’Inter può sentirsi al sicuro sul futuro del proprio centrocampo. Da Barella ad Asllani passando per l’esplosione di Fabbian. Occorre giocarsi bene le carte

FUTURO − Il futuro è roseo in casa Inter, almeno per quanto riguarda il centrocampo. Ma occorre una cosa: giocarsi benissimo le fiche ed evitare errori grossolani. Il rendimento da top di Giovanni Fabbian sta facendo luccicare non solo gli occhi dei tantissimi tifosi della Reggina, che adesso sognano la Serie A, ma anche quelli dei tifosi interisti. Con la rete messa a referta ieri contro il Brescia (più un assist), il bottino del gioiello classe 2003 è salito a cinque reti in 15 partite. Numeri da predestinato per un ragazzo alla prima vera stagione tra i professionisti. Certo la cadetteria non è la Serie A, ma i presupposti ci sono e non bisogna assolutamente sprecarli. Allargando l’orizzonte con una visione più a medio-lungo termine, in casa Inter si sta materializzando un’opportunità ghiottissima. Il centrocampo del futuro è ben delineato!

Inter, il nuovo trio è già in casa

RICAMBIO GENERAZIONALE − Nicolò Barella, classe 1997; Kristjan Asllani 2002 e Fabbian 2003. Tre giocatori di valore straordinario che potrebbero veramente fare la fortuna del club. Plusvalenze o offerte shock permettendo. Il ricambio generazionale, almeno per il centrocampo, è già delineato. Con Brozovic già trentenne, Mkhitaryan alle soglie delle 34 primavere e Calhanoglu vicino ai 30 (29 anni il prossimo 8 febbraio), tra i titolari è il solo Barella ad avere una carta d’identità ancora verde (25 anni). Una linea mediana, di per sé, ancora longeva confermata anche dal rendimento offerto durante la prima parte di stagione. Ma occorre pensare sempre al futuro. Da qui l’arrivo di Asllani in estate e in aggiunta l’esplosione forse inaspettata di Fabbian in Serie B. Da capire ovviamente cosa succederà con l’ex gioiello della Primavera di Chivu ma prospettare un centrocampo con Asllani in cabina di regia e Barella insieme a Fabbian mezzali intriga e non poco.