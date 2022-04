Zhang, dietrofront su Bologna-Inter: cambia la scelta sulla presenza – CdS

Ieri si era parlato sul Corriere dello Sport della possibilità che Zhang si presentasse al Dall’Ara per Bologna-Inter (vedi articolo). Oggi il quotidiano romano cambia versione, segnalando come l’abbia fatto il presidente.

DA SÌ A NO – Difficile vedere Steven Zhang in tribuna stasera al Dall’Ara per Bologna-Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, a differenza di quanto affermato ieri, il presidente non dovrebbe essere sugli spalti dello stadio dove, alle ore 20.15, si giocherà il decisivo recupero della ventesima giornata di Serie A. In genere è difficile che vada in trasferta, a meno di partite speciali come la finale di Coppa Italia con la Juventus del prossimo 11 maggio. Salvo ribaltoni, dunque, Zhang vedrà Bologna-Inter da Milano.

