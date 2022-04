Bologna-Inter, Inzaghi si affida ai ‘migliori’: in difesa un ritorno dal 1′ – TS

Bologna-Inter è in programma questa sera alle 20:15. Inzaghi in vista della sfida, secondo Tuttosport, dovrebbe riproporre la difesa titolare

TURNOVER? – Bologna-Inter in programma questa sera è una tappa decisiva per le sorti della stagione nerazzurra. In vista della sfida del Dall’Ara Inzaghi, secondo quanto riferisce Tuttosport, schiererà la migliore formazione possibile, senza turnover di sorta. In difesa, il tecnico, punterà su Bastoni che, dopo l’iniziale panchina contro la Roma, dovrebbe tornare in campo dal 1′ al posto di Dimarco. Al suo fianco ci saranno Skriniar e de Vrij. Confermata anche la linea di centrocampo, con Brozovic, Barella e Calhanoglu in mezzo e Dumfries e Perisic sulle corsie esterne.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini