Bologna-Inter: le probabili formazioni del recupero della 20ª giornata di Serie A

Bologna-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Mihajlovic né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:15 (vedi articolo) si affronteranno presso lo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna per il recupero della partita della 20ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la prima del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter in Serie A

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano (C), 3 Hickey; 7 Orsolini, 9 Arnautovic.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 4 Bonifazi, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 20 Aebischer, 55 E. Vignato, 71 Kasius, 91 Falcinelli, 99 Barrow.

Allenatore: Miroslav Tanjga (vice di Sinisa Mihajlovic, ndr).

Diffidato: Soriano.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 12 Molla; 11 Rojas, 16 Kingsley Michael, 19 Santander, 35 Dijks, Juwara.

Ultime notizie: La squalifica dimezzata permette all’ex Medel di riprendersi il suo posto alla guida della difesa. A centrocampo ballottaggio tra il favorito Svanberg e l’alternativa Dominguez. Il dubbio in casa rossoblù riguarda la spalla in attacco dell’altro ex, Arnautovic, con Orsolini leggermente in vantaggio su Barrow e Sansone.

Bologna-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Bastoni, Calhanoglu, Perisic (e Vidal).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 11 Kolarov, 18 Gosens, 22 Vidal, 88 Caicedo.

Ultime notizie: L’unico ruolo da definire è quello dell’attaccante che affiancherà Lautaro Martinez, con il connazionale Correa pronto a tornare titolare al posto di Dzeko. Poche chance di conferma per Dimarco a sinistra in difesa e di rotazione per Darmian a destra a centrocampo: Bastoni e Dumfries verso la maglia da titolare.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni del recupero Bologna-Inter di Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.