Viktoria Plzen-Inter, dalla rifinitura novità in porta. Presto per Lukaku

Si è concluso poco fa l’allenamento di rifinitura dell’Inter alla vigilia della partita di Champions League col Viktoria Plzen (domani ore 18.45). Da Appiano Gentile arrivano novità in porta e la conferma dell’assenza di Lukaku.

GLI AGGIORNAMENTI – Per Viktoria Plzen-Inter, come già abbondantemente previsto, non ci sarà Romelu Lukaku. L’attaccante non era in gruppo nell’allenamento di rifinitura finito poco fa e non partirà per la Repubblica Ceca. Per lui si proverà il recupero in vista di domenica a Udine, altrimenti rientro rimandato a dopo la sosta. Novità in porta: alla seduta non ha partecipato Alex Cordaz, sostituito dal portiere della Primavera Nikolaos Botis. Presumibilmente sarà lui a salire fra poco sull’aereo che porterà la squadra di Simone Inzaghi alla prima trasferta di Champions League. Sempre per quanto riguarda i portieri in Viktoria Plzen-Inter possibile il nuovo avvicendamento fra André Onana e Samir Handanovic: nel tardo pomeriggio conferenza di vigilia (vedi articolo).