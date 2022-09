Inzaghi presenta Viktoria Plzen-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Inzaghi sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Viktoria Plzen-Inter, match della seconda giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA INZAGHI – Simone Inzaghi torna a parlare dopo la vittoria all’89’ contro il Torino. Viktoria Plzen-Inter è già quasi senza ritorno per il Gruppo C di Champions League, complice il KO col Bayern Monaco. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18.45 allo Stadion Mesta Plzne nella classica conferenza stampa di vigilia, assieme a un giocatore. Appuntamento dallo stadio della partita a partire dalle ore 19, con Inter-News.it che come di consueto seguirà l’evento con la diretta testuale delle parole di Inzaghi. Alle 10.50 l’allenamento ancora alla Pinetina, mentre alle 16.30 parlerà il tecnico di casa Michal Bilek pure lui con un calciatore.