Verona, rallenta una cessione prima dell’Inter: 2 club sullo sfondo

Sarebbe in stallo una trattativa per la cessione di un giocatore del Verona prima del match che giocheranno gli scaligeri in casa dell’Inter.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di Sky Sport, ha subito un rallentamento la trattativa per la cessione di Josh Doig dal Verona al Torino. A seguito dei contatti avvenuti negli scorsi giorni non pare essere stato ancora raggiunto un accordo tra le due società. Per l’esterno scozzese ci sono sullo sfondo anche il Sassuolo e il Monza.

Fonte: Sport.Sky.it