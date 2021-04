Top e Flop di Spezia-Inter: Handanovic perde punti! Lukaku no, Hakimi sì

Spezia-Inter, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A, si è chiusa sul risultato di 1-1 (vedi report). I nerazzurri frenano ancora dopo il pari con il Napoli, pur giocando una buona partita e creando numerose palle gol (vedi statistiche). Pesa tantissimo l’errore di Handanovic sul gol di Farias e la poca lucidità di Lukaku. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: HAKIMI SFRECCIA E SERVE UN ASSIST, PERISIC GOL PESANTE, LAUTARO MARTINEZ CI METTE IMPEGNO E QUALITÀ

HAKIMI – È l’arma in più dell’Inter nonché fulcro del gioco. Serve un prezioso assist per il gol di Ivan Perisic e sulla fascia destra è una perenne spina nel fianco per la difesa dello Spezia. Riesce spesso a sfondare e a rendersi pericoloso.

PERISIC – Torna in campo dal 1′ dopo lo spezzone di gara con il Napoli e diventa subito decisivo. Partita ben interpretata, soprattutto nel primo tempo quando trova il gol dell’1-1. Nel secondo tempo sparisce un po’ e Antonio Conte lo richiama all’ordine. Al 73′ lascia il posto ad Ashley Young.

LAUTARO MARTINEZ – Dei due davanti è quello più lucido e presente. L’impegno e il sacrificio sono una costante ma anche e soprattutto la qualità, che emerge in ogni sua giocata. Tra i nerazzurri è quello che colleziona più occasioni da gol (4). Colpisce due pali e sigla anche una rete, annullata per fuorigioco (vedi moviola).

I FLOP DELL’INTER: HANDANOVIC SECONDO ERRORE IN TRE GIORNI, LUKAKU NOTA NEGATIVA

HANDANOVIC – Inutile girarci intorno: ha sulla coscienza l’unico tiro in porta dello Spezia, costato di fatto due punti all’Inter. Si tratta del secondo errore decisivo dopo quello con il Napoli, che tradotto significa quattro preziosissimi punti lasciati per strada.

LUKAKU – È più stanco degli altri, per ovvi motivi, e dunque anche meno lucido sotto porta. Sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Ivan Provedel ed è meno incisivo in area. Trova la rete a pochi minuti dal 90′ ma l’arbitro fischia il fuorigioco.

