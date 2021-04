Statistiche Spezia-Inter: i nerazzurri si fermano contro lo Spezia in una partita essenziale per la corsa scudetto. Dopo il grave errore di Handanovic (clicca qui per le pagelle), i nerazzurri caricano ma non trovano il gol vittoria, anche a causa di un dato che si rivela decisivo

STATISTICHE SPEZIA-INTER – L’Inter subisce il gol di Farias con grave errore di Samir Handanovic, poi fa la partita e cerca di ribaltarla. Finisce solo 1-1, ma l’andazzo è evidente: sono 15 i tiri totali dei nerazzurri contro uno solo dei padroni di casa. Gli errori sotto porta nel secondo tempo valgono la mancata vittoria.

ALTRI DATI – Un dato questa sera acquisisce parecchia rilevanza: sono 6 i fuorigioco fischiati ai nerazzurri e due di questi valgono i gol annullati. La tattica, purtroppo per Conte, funziona particolarmente bene e costringe i nerazzurri al pareggio. Il possesso palla è dei nerazzurri con il 60%, ma non rappresenta, come è noto, un dato essenziale per Conte.