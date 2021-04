Gravina: «Superlega? Minaccia da prendere in considerazione»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ritorna sull’argomento Superlega e spiega la posizione della Federcalcio italiana. Ecco le sue parole a “Rai Sport”.

ALERT – Gabriele Gravina torna a parlare di Superlega, una minaccia assolutamente da non sottovalutare. Ecco le parole del presidente della FIGC ai microfoni di “Rai Sport”: «La posizione della Federcalcio è sempre stata molto chiara. Il nostro è un sistema di regole, bisogna rispettarle e valgono per tutti. Io credo che questa è la fase in cui dobbiamo recuperare un po’ di serenità, di normalità, di tranquillità. Questo malessere ha una radice molto profonda, che noi dobbiamo estirpare e affrontare con grande decisione. Non possiamo fare finta che il mondo del calcio non abbia problemi. Dobbiamo prendere questa minaccia di una Superlega, per capire che è un alert che tutto il mondo del calcio deve prendere in considerazione».