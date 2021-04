Pagelle Spezia-Inter: i nerazzurri non vanno oltre l’1-1 nella partita di questa sera (qui le formazioni ufficiali). La Beneamata non riesce a trovare l’1-2 decisivo con Lukaku che non è in serata di grazia. Male Handanovic in occasione del gol di Farias. Spicca Hakimi

HANDANOVIC 4,5: Grave errore in occasione del gol di Farias che complica una partita fondamentale in ottica scudetto.

SKRINIAR 6: Qualche sbavatura in impostazione, ma fa bene in entrambe le fasi, senza grossi acuti.

DE VRIJ 6,5: Controlla bene Piccoli e non era facile. Partita praticamente impeccabile, senza errori vistosi.

BASTONI 6: In impostazione si spinge molto in alto. Gioca bene il pallone e è molto concentrato, ma senza acuti.

Pagelle Spezia-Inter, il centrocampo: Hakimi speranza sulla fascia

HAKIMI 6,5: Spinge bene e mette spesso in crisi la difesa dello Spezia. Grande assist per l’1-1 di Perisic.

BARELLA 6: Ripulisce diversi palloni e mette in campo tutta la sua qualità in entrambe le fasi di gioco, al netto di qualche piccolo errore.

BROZOVIC 6: Fa girare bene la squadra con grande precisione in impostazione. Pochi spunti verticali, ma è prezioso.

ERIKSEN 6: Anche stasera mette in campo tutta la sua qualità, abbassandosi e creando gioco. Manca negli ultimi 20 metri, ma la prova è positiva.

– SANCHEZ 6: Cerca di dare spunti e qualità nei minuti finali, innescando un paio di buone occasioni.

PERISIC 6,5: Nella seconda parte di stagione si è rivelato un uomo fondamentale per l’Inter. Anche stasera ottima prova e un gol pesante. Nella ripresa si fa vedere meno.

– YOUNG 6: Tocca pochi palloni dal suo ingresso in campo.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Lukaku stecca, Lautaro Martinez ci prova

LUKAKU 5: Preziosissimo in fase di costruzione di gioco, ma stasera non riesce a concretizzare le occasioni da gol. Non segna una rete che sarebbe stata essenziale e finisce 1-1.

LAUTARO MARTINEZ 6: Gioca con una grinta e una qualità veramente fuori dal comune. Fondamentale in entrambe le fasi di gioco. Sfiora il gol con un paio di pali.

Pagelle Spezia-Inter: i voti di Conte e degli avversari

CONTE 6: L’Inter reagisce bene dopo l’errore di Handanovic controllando bene il pallone e con grande lucidità. I nerazzurri non concretizzano.

SPEZIA (4-3-3): Provedel 6,5; Salva Ferrer 6 (Vignali 6), Ismajli 5,5, Terzi 6, Marchizza 6,5 (Dell’Orco 6); Maggiore 6,5 (Leo Sena SV), Ricci 6,5, Estevez 6; Agudelo 5,5, Piccoli 5,5 (Galabinov 6), Farias 6,5 (Gyasi 6). Allenatore: Italiano 6,5.