Juventus, tre gol per il terzo posto. Il Cagliari inguaia Benevento e Torino

Nel turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A spicca la vittoria della Juventus. Tutto ancora da scrivere in fondo alla classifica, dove il Cagliari crea un po’ di scompiglio vincendo a Udine.

JUVENTUS-PARMA – Per i bianconeri si mette male, perché Gaston Brugman porta in vantaggio gli emiliani al 25′. Prima dell’intervallo Alex Sandro trova il pareggio, e inizia ripresa completa la rimonta con un’insolita doppietta. Al quarto d’ora della ripresa arriva poi il 3-1 di Matthijs de Ligt che chiude i giochi. In attesa di Roma-Atalanta e Napoli-Lazio, Andrea Pirlo si siede al terzo posto.

UDINESE-CAGLIARI – La squadra di Leonardo Semplici non si arrende, e alla Dacia Arena di Udine trova una vittoria fondamentale in ottica salvezza. I tre punti arrivano grazie a Joao Pedro, che al 55′ trasforma il rigore che vale la vittoria. Il Cagliari rimane terzultimo a 28 punti, ma solo a tre distanze da chi è davanti.

BOLOGNA-TORINO – Sfida ostica tra Sinisa Mihajlovic e Davide Nicola. I granata sono alla disperata ricerca di punti, ma devono accontentarsi. Rolandro Mandragora, nella ripresa, risponde al vantaggio di Musa Barrow al 25′. I granata sprofondano di nuovo a soli tre punti sulla zona retrocessione.

GENOA-BENEVENTO – A Genova succede tutto nel primo tempo, nella sfida più emozionante del lotto serale. Nicolas Viola porta in vantaggio le streghe già dopo cinque minuti, su rigore. Poi scende in campo Goran Pandev, che tra l’11’ e il 21′ firma addirittura una doppietta. In mezzo, raddoppiano anche i giallorossi, con Gianluca Lapadula al 15′. Quattro gol in venti minuti, che rimarranno anche le uniche marcature della serata.

CROTONE-SAMPDORIA – L’eterno Fabio Quagliarella non si stanca mai di segnare, e firma il gol vittoria dei blucerchiati. Claudio Ranieri rimane così nono a 42 punti, mentre la sesta sconfitta consecutiva lascia il Crotone sempre più ultimo in classifica.