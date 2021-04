Spezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021.

PAREGGIO AMARO – Se a Napoli l’1-1 era stato accolto bene stavolta l’Inter non può fare altrettanto. Lo Spezia segna sull’unico tiro di tutta la sua partita, complice un nuovo gentile omaggio di Samir Handanovic, e poi tiene perché di contro il suo portiere Ivan Provedel è il migliore in campo. Due pali, altrettanti gol annullati e tanta sfortuna, ma aumenta di un punto il vantaggio sul Milan sconfitto dal Sassuolo. E domani potrebbe essere l’Atalanta la seconda in classifica in Serie A. Questo il tabellino di Spezia-Inter.

SPEZIA-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Spezia (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer (46′ Vignali), Ismajli, Terzi, Marchizza (79′ Dell’Orco); Estévez, M. Ricci, Maggiore (84′ Léo Sena); Agudelo, Piccoli (62′ Galabinov), Farias (79′ Gyasi).

In panchina: Zoet, Acampora, Agoumé, Capradossi, Chabot, Pobega, Verde.

Allenatore: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen (73′ Sanchez), Perisic (73′ Young); Lukaku, Lautaro Martinez.

In panchina: Padelli, I. Radu, Gagliardini, Vecino, Sensi, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Longo – Bottegoni; Volpi; VAR Valeri; A. VAR Giallatini)

Gol: 12′ Farias, 39′ Perisic (I)

Ammoniti: Marchizza, Estévez (S)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST