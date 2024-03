Thuram-Lautaro Martinez, l’esorcismo anti Atletico Madrid del ‘Demone’ Inzaghi – TS

Contro l’Atletico Madrid servirà un’altra magia dell’Inter di Inzaghi. Una delle strategie del Demone sarà la potenza del duo Marcus Thuram-Lautaro Martinez. Lo spiega TuttoSport.

COPPIA – Portare a casa l’obiettivo per l’Inter non sarà una missione semplice. Il Civitas Metropolitano di Madrid ha tutta l’aria di essere un antro stregato, visto che nel corso della stagione lì l’Atletico ha vinto ben 18 partite su 20, con una sola sconfitta. Per riuscire ad ottenere l’accesso ai quarti di finale di Champions League, dunque, servirà uno dei colpi da maestro di Simone Inzaghi. Uno di quelli che, alla fine, portano i tifosi a dargli l’appellativo di ‘Demone’. E quale miglior esorcismo se non una coppia d’attacco dal potere soprannaturale come quella formata da Marchus Thuram e Lautaro Martinez. In Atletico Madrid-Inter i due fuoriclasse nerazzurri torneranno a fare coppia dal primo minuto dopo un periodo trascorso più lontani che vicini in campo. Il tandem di Inzaghi sarà uno dei punti di forza stasera, considerando i numeri strabilianti in stagione: 38 gol in due, con Lautaro Martinez che viaggia a quota 26 e Thuram che ne ha firmati 12. Tutto è quasi pronto a Madrid per vedere in scena un altro rito del Demone.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino