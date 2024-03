Su Sommer non si esclude una cosa! De Vrij? Come 2 compagni − Sky

Da poche ore sono arrivati i responsi sugli esami strumentali di Yann Sommer e Stefan de Vrij. L’Inter detta i tempi, ma non si escludono sorprese.

TEMPI − L’Inter fa i conti con gli infortuni che arrivano dalle nazionali. Questa mattina sono usciti gli esiti degli esami strumentali di Sommer e de Vrij. Il portiere svizzero ha subito una distorsione alla caviglia, mentre per l’olandese si tratta di un risentimento muscolare. Tradotto? Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport 24, non è da escludere una convocazione del numero interista già per la partita contro l’Empoli dopo la sosta. Se riuscirà a recuperare ci sarà, altrimenti pronto Audero. Quanto a de Vrij, per lui una decina di giorni di riposo come già successo a Lautaro Martinez e Dimarco prima di Natale. Rientro previsto tra Udine e la partita col Cagliari.