Siebert arbitro di Inter-Real Madrid: nel precedente l’ultima pre-pandemia

Siebert sarà l’arbitro di Inter-Real Madrid, partita della prima giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione tedesca, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Real Madrid sarà la seconda partita per Daniel Siebert come arbitro dei nerazzurri. L’altra è l’inizio del terrore per quanto riguarda la pandemia, ossia la prima a porte chiuse al Meazza (da stasera finalmente riaperto in Champions League). Il 27 febbraio 2020, in un’atmosfera surreale e a pochi giorni dal lockdown, aveva diretto il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League col Ludogorets. Nella circostanza arbitraggio di Siebert non perfetto, ma senza interferire sul risultato di 2-1 (con qualificazione dallo 0-2 dell’andata). Ma è chiaro, a posteriori, che quella partita aveva un senso relativo.