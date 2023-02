Sampdoria-Inter, occasione per Gosens? Inzaghi cambia solo una fascia – CdS

È in serate come questa che si possono fare le verifiche migliori, contro la penultima della classe ma senza mai sottovalutare l’avversario, e con tutta l’intenzione di vincere la quarta partita consecutiva in campionato. Simone Inzaghi pronto ad effettuare qualche cambio rispetto le ultime partite ma secondo il Corriere dello Sport, in Sampdoria-Inter cambierà solo una delle due fasce.

GRANDE OCCASIONE – Saranno diversi i cambi che Simone Inzaghi effettuerà questa sera in Sampdoria-Inter, ma senza stravolgere troppo la squadra. Un solo cambio sulle fasce, e tutto lascia intendere che riguardi ancora quella di sinistra. Federico Dimarco ha bisogno di ricaricare le pile e Matteo Darmian a destra ci sarà per l’ennesima conferma. Robin Gosens è in vantaggio, mentre l’italiano va verso la settima conferma consecutiva a discapito di Denzel Dumfries.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona