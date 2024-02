Roma-Inter 2-4, rimonta PAZZESCA! E tante grazie anche a Lukaku!

Termina con il punteggio di 2-4 Roma-Inter, sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 2-1.

SECONDO TEMPO – Una partita pazzesca Roma-Inter, piena di ribaltamenti di fronte, che vede la squadra di Simone Inzaghi rimontare con una ripresa fenomenale. I nerazzurri rientrano con un altro piglio dagli spogliatoi e lo dimostra l’azione che al 47′ porta al pareggio: palla sulla destra per Barella che, lasciato solo dalla difesa giallorossa, mette in mezzo un pallone su cui è bravissimo ad avventarsi Marcus Thuram che anticipa il suo marcatore e trova il 2-2. È sempre Thuram il protagonista al 56′: questa volta l’azione si sviluppa dalla sinistra, palla dentro e – proprio come con Gatti contro la Juventus – il francese causa l’errore di Angelino che manda nella propria porta il gol del 2-3. Un risultato che rischia di diventare più rotondo al 58′, quando Pavard prova una conclusione bellissima da fuori area che va però a sbattere contro il palo. Piove sul bagnato (letteralmente) al 63′, quando una tegola colpsice l’Inter: un problema muscolare costringe infatti Francesco Acerbi a lasciare il campo, con l’ingresso di Stefan de Vrij. Poco dopo il protagonista diventa Yann Sommer: lancio lungo da centrocampo per i giallorossi, Dimarco sbaglia l’intervento e Lukaku si trova a tu-per-tu con il portiere svizzero che in uscita gli sradica perfettamente il pallone. Il finale è un dominio totale dei nerazzurri, con tanto di 2-4 in pieno recupero: ripartenza letale, Arnautovic mette in mezzo e Bastoni davanti a Rui Patricio non sbaglia, mettendo in ghiaccio il risultato. Una rimonta fantastica, che porta momentaneamente la squadra a +7 sulla Juventus.

ROMA-INTER 2-4

Acerbi al 17′, Mancini al 28′, El Shaarawy al 43′, Thuram al 48′, aut. Angelino al 56′, Bastoni al 90’+3