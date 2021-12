Real Madrid-Inter di UEFA Champions League, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Real Madrid-Inter si gioca solo per il primo posto nel girone, essendo entrambe già qualificate. Si va in campo per la sesta e ultima giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Inter impegnata in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Partita in programma

UEFA Champions League – Fase a gironi, 6ª giornata del Gruppo D.

Dove si gioca Real Madrid-Inter

Stadio “Santiago Bernabeu” – Madrid (Spagna).

Data e ora di Real Madrid-Inter

Martedì 7 dicembre 2021 – Ore 21:00.

Real Madrid-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport Action (canale numero 206 del satellite) e Sky Sport 253 (canale numero 252 del satellite e canale 484 del digitale terrestre), accessibile solo agli abbonati alla piattaforma. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset.

Real Madrid-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go, per chi gode del servizio in abbonamento, o in alternativa su NOW. Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile solo dagli abbonati al servizio Infinity+.

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – L’Inter di Simone Inzaghi è seconda a quota 10 punti nel Gruppo D di UEFA Champions League, guidato proprio dagli spagnoli del Real Madrid di Carlo Ancelotti con 12 punti. Entrambe sono già qualificate agli ottavi di finale, ma chi vince lo fa da prima del girone. Il Real Madrid può anche pareggiare, l’Inter ha un solo risultato. In contemporanea anche la partita tra Shakhtar Donetsk (1) e Sheriff Tiraspol (6) a Kiev, inutile ai fini della classifica: i moldavi retrocederanno in Europa League, gli ucraini sono già fuori da tutte le competizioni UEFA.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Real Madrid-Inter sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire da oggi per seguire le conferenze stampa dei due allenatori, conoscere le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili della vigilia. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).