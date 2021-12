Perrone: «Inzaghi ha superato Conte! Non era così scontato»

Inter di Inzaghi più forte dell’Inter di Conte? Il giornalista del Corriere dello Sport, Roberto Perrone, questa mattina sul quotidiano ha cercato di dare una risposta a questa domanda.

RISPETTO LA SCORSA STAGIONE – Inter di Inzaghi più forte di quella di Conte? Ne parla così il giornalista Roberto Perrone: «La squadra di Inzaghi è diversa dall’Inter di Conte, questa è la prima osservazione da fare. Inzaghi è stato capace di superare il “contismo” mantenendo, però, alcune caratteristiche del vecchio allenatore: coesione, organizzazione, concentrazione. Non era facile. Non so dire se è più forte, ma di sicuro non è meno forte e quindi, se ha dominato il campionato 2020-2021, può ripetersi anche nella stagione in corso. E già questo, rimanere competitiva al più alto livello, è un successo perché dopo la partenza dell’allenatore e di due giocatori determinati come Lukaku e Hakimi non era scontato».