Precedenti Spezia-Inter: quarta volta in Liguria, terza recente

Spezia-Inter si giocherà alle ore 20.45 e sono pochi i precedenti in Liguria: appena tre in tutte le competizioni. Due sono nelle precedenti due stagioni, l’altro molto più lontano.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà lo Spezia-Inter numero 4 in trasferta. Difficile ricordarsi, ancora meno aver vissuto, il primo in assoluto: era l’8 febbraio 1925, 0-1 con gol di Luigi Cevenini. I successivi, ossia quelli più recenti, sono entrambi del mese di aprile. Nel 2021, mercoledì 21, la squadra di Antonio Conte andò sotto al 12′ per un tiro di Diego Farias mal calibrato da Samir Handanovic (possibile titolare oggi). Pareggio di Ivan Perisic al 39′, poi tante occasioni senza riuscire a superare la retroguardia ligure: 1-1 il finale. L’ultima volta è del 15 aprile 2022, con una vittoria per 1-3. Vantaggio di Marcelo Brozovic, un altro che stasera dovrebbe vedersi dal 1′ (vedi articolo), raddoppio di Lautaro Martinez e tris della tranquillità in pieno recupero di Alexis Sanchez dopo il gol di Giulio Maggiore poco prima. Il conteggio dice 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, con 5 gol fatti e 2 subiti. All’andata Inter-Spezia è finita 3-0 il 20 agosto, alla seconda giornata: segnò persino Joaquin Correa, primo di due gol stagionali, dopo Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

POCHE IN LIGURIA – Molti di più i precedenti fra Inter e Spezia contando anche quelli giocati a Milano, altri 5 inclusa la Coppa Italia (23 agosto 1989, 1-0 gol di Jurgen Klinsmann con Luciano Spalletti in campo nei liguri). Il complessivo dice 8 vittorie (in casa percorso netto, 6 su 6), 1 pareggio e nessuna sconfitta, con 25 reti all’attivo e 6 al passivo. Due le goleade nelle prime sfide fra i due club, 5-2 il 12 ottobre 1924 nel primo in assoluto e 7-1 il 20 maggio 1937.