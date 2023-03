Spezia-Inter, a Inzaghi piace cambiare: altro ballottaggio Handanovic-Onana?

Spezia-Inter (stasera alle 20.45) potrebbe vedere il ritorno da titolare di Handanovic. Simone Inzaghi apre di nuovo il ballottaggio con Onana, come fatto nelle scorse settimane contro l’Udinese.

ANCORA TURNOVER – Stasera si gioca Spezia-Inter (fischio d’inizio alle 20.45), anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/23. Ma è fisiologico che una parte dei pensieri di tutti i nerazzurri – tifosi, ma anche giocatori e staff tecnico – sia già proiettata a martedì. Ossia al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto. Motivo per cui Simone Inzaghi proverà a spuntare la vittoria allo Stadio Alberto Picco di La Spezia dosando le forze dei suoi. Comprese quelle del portiere, con un possibile – nuovo – avvicendamento tra Samir Handanovic e André Onana (vedi articolo). Ma a quale pro?

VANTAGGI OSCURI – Il ruolo del portiere non è certo il più dispendioso, dal punto di vista fisico. Tuttavia è quello che richiede il livello più alto possibile di concentrazione e lucidità. A sua volta raggiungibile grazie alla continuità di minutaggio, che permette all’estremo difensore di non abbassare mai la guardia. E di familiarizzare costantemente con la sana tensione necessaria per difendere la porta dell’Inter. Pertanto, la staffetta tra Handanovic e Onana non trova grandi spiegazioni da un punto di vista tecnico. Tuttavia Inzaghi ha applicato il turnover in porta già contro l’Udinese, proprio prima della gara di andata con il Porto. Una scelta che appare soprattutto istituzionale, dato che Handanovic resta il capitano ufficiale dell’Inter. La sua eventuale titolarità oggi contro lo Spezia non sarebbe certo scandalosa. L’importante è che Onana risponda presente martedì, all’Estadio do Dragao.