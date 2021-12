Praet, sorpresa Juric? Provino per il belga prima di Inter-Torino

Praet disponibile per Inter-Torino? Il centrocampista granata sembrava fuori dai giochi per il match delle 18.30 a causa di un infortunio, ma come raccolto dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci il belga tanta il recupero lampo

OUT? – Provino per Dennis Praet. Il belga, dato per indisponibile ieri da Ivan Juric in conferenza stampa (leggi le sue parole) è sceso in campo prima di tutti i giocatori. L’obiettivo è quello di renderlo disponibile per la sfida di oggi. Il belga non farà però parte dell’undici titolare.