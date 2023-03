Porto-Inter, i diffidati e gli squalificati per la Champions League

Porto-Inter si giocherà alle 21 ora italiana all’Estadio do Dragao per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con squalificati solo fra i padroni di casa e diffidati per entrambe. Qui il riepilogo per tutto il turno, che si chiude domani.



PORTO-INTER martedì 14 marzo ore 21 (andata 0-1)



CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Diffidati Porto: Sérgio Conceiçao (allenatore), Pepé

Squalificati Porto: Otavio (una giornata)

Diffidati Inter Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Simone Inzaghi (allenatore), Lautaro Martinez

Squalificati Inter: nessuno