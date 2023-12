Inter 2023, le pagelle di fine anno: i voti con i commenti [Portieri]

Inter, ecco finalmente il momento dei bilanci. Il 2023 è giunto al termine, per i nerazzurri c’è il primo posto in campionato. Il consueto appuntamento con le pagelle di fine anno è arrivato, si inizia dai portieri.

(N. 1) SAMIR HANDANOVIC 6.5 – Le ultime immagini di una gloriosa e lunghissima carriera. Il portiere sloveno ha fatto il secondo ad André Onana e ha concluso il compito egregiamente. La Coppa Italia vinta il 24 maggio scorso ha le sue mani stampate sul trofeo alzato a fine partita: nella finale giocata con la Fiorentina la parata su Jovic nel finale è decisiva. Criticato, giustamente, peggiorato nel tempo a causa dell’età, ma da secondo ha fatto ciò che doveva e anche qualcosa in più. Il litigio con Cuadrado post-semifinale d’andata della Coppa Italia con la Juventus è un vanto che dev’essere ricordato in qualsiasi salsa. Eroe dentro e fuori dal campo, grazie per questi 11 anni in nerazzurro!

(N. 24) ANDRÈ ONANA 8 – Che la sua carriera sia in rapida flessione è chiaro, al Manchester United non sta andando come ci si aspettava. La seconda parte di stagione all’Inter però è da migliore al mondo. Contro Porto e Benfica agli ottavi e quarti di finale di Champions League salva più volte il risultato, indimenticabile la parata sul colpo di testa al 90′ di Mehdi Taremi in trasferta. Comanda il reparto difensivo interista, lo guida alla finale di Istanbul e gli dà la possibilità di rialzarsi dopo la sconfitta. Emblematico il suo gesto nei confronti di Lautaro Martinez disperato a fine partita: un compagno come il camerunense è difficile da trovare. Uomo spogliatoio, uomo ancor prima di grande portiere. Il voto è così alto, anche perché porta alle casse nerazzurre una cifra record: 52.5 milioni di euro.

(N. 21) ALEX CORDAZ 6 – Chiamato in causa in una sola occasione contro il Torino all’ultima giornata dello scorso campionato, eppure fa più di quello che gli era chiesto. Un autentico miracolo su Antonio Sanabria al minuto 70 permette ai nerazzurri di chiudere la Serie A con un successo.

I nuovi portieri, le pagelle

(N. 1) YANN SOMMER 9 – Non è 10 nelle pagelle odierne solo per quel piccolo errore a San Siro contro il Sassuolo sul gol preso sul primo palo da Nedim Bajrami. Semplicemente perfetta la sua prima parte di stagione all’Inter. In un nuovo campionato all’età di 35 anni domina tra i pali e migliora anche in nuove abilità, come l’impostazione e il gioco con i piedi. Nelle ultime settimane si sta trasformando in un regista aggiunto, la tranquillità regna sovrana quando lo svizzero possiede la sfera. Se la difesa prende così pochi gol il merito è anche e soprattutto suo: non solo le parate, in più la sicurezza che trasmette al reparto intero. Silenzioso e calmo in campo, ma incredibilmente efficace. 12 clean sheet nelle prime 17 partite di Serie A, nessun portiere ha fatto così bene nella storia di questa competizione. A 6 milioni di euro di meglio non si poteva pescare: benvenuto Yann!

(N.77) EMIL AUDERO 5 – Due partite in questo 2023 con la maglia dell’Inter, cinque gol subiti. Tre col Benfica, dove comunque ha avuto poche colpe e due col Bologna dove le responsabilità sono enormi. La rete del pari avversario nasce da una sua incertezza: angolo battuto sul secondo palo e porta lasciata vuota per un’uscita di dubbie motivazioni. Joshua Zirkzee lo beffa con il tacco, lui non fa in tempo a rientrare e sbaglia clamorosamente. L’eliminazione dalla Coppa Italia lo vede come uno dei maggiori responsabili nella notte shock di San Siro del 20 dicembre.

(N.12) RAFFAELE DI GENNARO S.V.

Media di reparto 2022-2023: 7

Media di reparto 2023-2024: 7

Pagelle Inter e non solo: tutte le informazioni

Clicca qui per iscriverti subito al canale YouTube e attiva le notifiche per non perdere nessun contenuto video, in diretta e non, sulla Inter-News Web TV ogni giorno! Cosa aspetti?