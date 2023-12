Arnautovic cresce, Thuram soffre: il saliscendi in casa Inter − CdS

Marko Arnautovic in crescita nelle due ultime apparizioni del 2023 dell’Inter. Qualche fatica invece per Marcus Thuram, orfano di Lautaro Martinez.

SALISCENDI − Sia contro il Lecce che contro il Genoa, Simone Inzaghi ha puntato sul tandem offensivo formato da Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Meglio l’austriaco che il francese. Nuovo saliscendi in casa Inter, comunque prevedibile. L’assenza di Lautaro Martinez, infatti, oltre a danneggiare la squadra dal punto di vista offensivo, ha ridimensionato anche il rendimento di ‘Tikus’, meno coinvolto e brillante del solito. Dall’altro lato, Arnautovic sta sfruttando l’occasione. Nella partita pre-natalizia contro i salentini, l’austriaco ha siglato l’assist per il gol del definitivo 2-0 di Barella; mentre a Marassi ha aperto lui le danze per il momentaneo 0-1. Non solo assist e gol, ma anche maggior coinvolgimento e partecipazione nella manovra dell’Inter. Thuram, invece, ha palesato qualche difficoltà di adattamento col nuovo partner, ma anche minore brillantezza fisica e tecnica. Qualche giorno di riposo in più servirà per ricaricare le batterie.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia