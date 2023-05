Napoli-Inter, probabili formazioni 36ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Napoli-Inter è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno presso lo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli per la partita della 36ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciassettesima del girone di ritorno. Inzaghi, in attesa delle due finali in calendario a fine stagione (vedi focus), sfida l’ex nerazzurro Spalletti neo campione d’Italia (vedi focus). Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter in Serie A

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 3 Kim, 17 Mathias Olivera; 99 Anguissa, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 21 Politano, 9 Osimhen, 7 Elmas.

A disposizione: 12 Marfella, 95 Gollini; 4 Demme, 5 Juan Jesus, 6 Mario Rui, 18 G. Simeone, 19 Bereszynski, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 55 Ostigard, 70 Gaetano, 77 Kvaratskhelia, 81 Raspadori, 91 Ndombelé.

Allenatore: Luciano Spalletti

Diffidati: Kim, Elmas e Osimhen.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 16 Idasiak; 11 Lozano.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Formazione praticamente fatta per l’ex Spalletti, che l’unico dubbio lo ha in attacco. La stella Kvaratskhelia proverà a stringere i denti per esserci ma Elmas è pronto dal 1′ sulla fascia sinistra. Tra gli ex, presente Politano da ala destra. Solo panchina per Juan Jesus.

Napoli-Inter probabili formazioni in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 23 Barella, 8 Gosens; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 50 A. Stankovic, 77 Brozovic, Akinsanmiro.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, de Vrij, Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez (+ Mkhitaryan).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate.

Ultime notizie e ballottaggi: L’infortunio di Mkhitaryan complica i piani a Inzaghi, che in vista della Finale di Coppa Italia non può rischiare Brozovic né Calhanoglu: Asllani vede finalmente una chance da titolare davanti alla difesa. In dubbio Onana per qualche linea di febbre, già in postazione Handanovic tra i pali. Previste le solite necessarie rotazioni giocando ogni tre giorni (vedi focus), con Acerbi pronto a rifiatare dietro e Bellanova in rampa di lancio da quinto destro.

