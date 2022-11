Napoli countdown per l’Inter, il programma di sosta di Spalletti – CdS

Siamo ancora in pieno Mondiale, ma già le squadre sono pronte a ricominciare a lavorare sul campo in vista della ripresa della stagione. Il Napoli sarà tra le prime a iniziare la preparazione per arrivare al meglio alla sfida del 4 gennaio in casa dell’Inter. Il Corriere dello Sport ha indicato il programma che porterà la squadra di Spalletti al ritorno in campo.

UN RICCO PROGRAMMA − Nonostante manchi ancora più di un mese alla sfida con l’Inter, il Napoli è pronto a tornare a lavoro per preparare al meglio il match di San Siro. Luciano Spalletti, in accordo con la società, ha stilato un fitto programma di allenamenti e amichevoli che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, I calciatori non convocati per il Mondiale si ritroveranno già questo mercoledì a Castel Volturno per una prima sgambata. Poi il gruppo partirà per la Turchia, dove rimarrà fino al 12 dicembre, svolgendo almeno due amichevoli ad Antalya. Al rientro in Italia ci sarà una nuova amichevole, con il Villarreal, e un’altra della quale ancora non si conoscono avversaria e location. Quindi Inter-Napoli il 4 gennaio alle 20.45 al Meazza.

Fonte: Corriere dello Sport – ant.gio.