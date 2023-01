Napoli, allenamento mattutino: seduta in 3 fasi in vista del match con l’Inter

Seduta mattutina per il Napoli, prossima avversaria dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali.

ALLENAMENTO – Il Napoli, prossima avversaria dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali, ha svolto una seduta questa mattina. A spiegare tutto la stessa Società azzurra in un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra, sul campo 2, ha iniziato la sessione con una fase di attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto“.

Fonte: SSCNapoli.it