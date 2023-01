Brozovic ancora a parte, la scelta per Inter-Napoli! Sorride l’attacco − Sky

Anche questa mattina Brozovic ha lavorato a parte per recuperare dal problema al flessore. Intanto, Inzaghi può sorridere sul parco attaccanti in vista di Inter-Napoli

ULTIME − Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha dato gli ultimi aggiornamenti su Inter-Napoli: «L’allenamento sta finendo, Marcelo Brozovic anche oggi a parte e quindi contro il Napoli non dovrebbe scendere dal primo minuto. Calhanoglu dunque sarà nuovamente collocato regista insieme a Barella e Mkhitaryan mezzali. Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez in avanti. Anche Correa è a disposizione ma un po’ dietro di condizione. Tutti e tre possono giocare titolari. Dzeko sta meglio di tutti, ha lavorato sempre. Lukaku sta crescendo tantissimo e ha bisogno di giocare. Inzaghi dovrà decidere chi far giocare».