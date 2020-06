Napoli al lavoro per l’Inter in Coppa Italia,...

Napoli al lavoro per l’Inter in Coppa Italia, Manolas da monitorare – Sky

Condividi questo articolo

Massimo Ugolini, giornalista di “Sky Sport” vicino alle vicende di casa Napoli, ha fatto il punto della situazione sul lavoro della squadra in vista della sfida contro l’Inter, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

PREPARAZIONE ALLA RIPRESA – Prosegue il duro lavoro del Napoli in vista della ripresa e della prima partita dopo lo stop, ovvero la semifinale di ritorno della Coppa Italia contro l’Inter al San Paolo. Il giornalista di “Sky Sport” Massimo Ugolini, vicino alle vicende della squadra allenata da Gennaro Gattuso, ha fatto il punto della situazione: «La squadra si sta preparando come sempre con il lavoro, ieri sono ripresi gli allenamenti dopo il giorno di riposo di giovedì. Anche questa mattina allenamento, che è già finito, con i giocatori che hanno già abbandonato il centro sportivo. Domani giorno di riposo e da lunedì inizierà la settimana che porterà alla sfida contro l’Inter. L’obiettivo finale, partendo dal vantaggio del successo a San Siro grazie allo 0-1 firmato da Fabian Ruiz, è chiaramente la Coppa Italia. Restano da monitorare le condizioni di Manolas che non sarà disponibile per la semifinale ma che ha dato segnali di ripresa e potrebbe tornare a disposizione per fine giugno».