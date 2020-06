Barcellona, smentita alternativa a Lautaro Martinez: lui unica opzione

Condividi questo articolo

Secondo quanto scrive il quotidiano catalano Sport, il Barcellona avrebbe smentito le voci di un possibile interessamento per Pierre-Emerick Aubameyang: l’unica opzione per l’attacco, nonostante le difficoltà, resta sempre Lautaro Martinez dell’Inter.

UNICA OPZIONE – Lautaro Martinez resta il grande obiettivo e sogno per l’attacco del Barcellona, nonché l’unica opzione al vaglio della società spagnola. In quest’ottica, il club catalano ha voluto smentire le voci riguardo a un interessamento per Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal – accostato negli scorsi mesi anche ai nerazzurri proprio in caso di partenza del numero 10 argentino – come possibile alternativa all’attaccante argentino, viste le difficoltà nelle trattative con l’Inter e il prezzo della clausola rescissoria di ben 111 milioni di euro.