Napoli al lavoro in vista dell’Inter: allenamento differenziato per due

Il Napoli è sceso sul campo di allenamento oggi per preparare la sfida contro l’Inter di domenica 21 novembre. Allenamento differenziato per due dei giocatori di Luciano Spalletti.

IN CAMPO – Anche il Napoli – così come l’Inter – prosegue la preparazione alla partita di Serie A del 21 novembre. Gli uomini di Luciano Spalletti (o meglio, coloro rimasti in Italia e non partiti con le rispettive nazionali) hanno svolto lavoro tattico e di resistenza. Tra i giocatori del club partenopeo due hanno svolto un allenamento differenziato, ovvero Kostas Manolas e Kevin Malcuit. Il tecnico punta a recuperarli proprio per la gara di San Siro.