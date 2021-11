Perisic non dimentica la sua città: bellissimo gesto per Croazia-Russia

Ivan Perisic non dimentica le sue origini e la sua città natale, ovvero Almissa (Omis, in croato). Il club cittadino ha voluto ringraziare l’esterno dell’Inter per aver regalato i biglietti di Croazia-Russia ai ragazzi del settore giovanile del club.

BELLISSIMO GESTO – Con un post sulla pagina Facebook ufficiale del club, l’NK Omis ha voluto ringraziare Ivan Perisic per un bellissimo gesto. L’esterno dell’Inter, infatti, ha regalato i biglietti per la partita Croazia-Russia ai ragazzi del settore giovanile della società dove lui stesso ha mosso i suoi primissimi passi nel mondo del calcio. Ma non solo: anche tamponi gratuiti e il biglietto per viaggiare a Spalato, dove si giocherà il match. “Ivan, in bocca al lupo e grazie di cuore!” il messaggio di ringraziamento rivoltogli. Un grande cuore, non c’è che dire