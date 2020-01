Moviola Napoli-Inter: Doveri e Calvarese ignorano rigore netto. E non solo

Napoli-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 1-3, con la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.



MOVIOLA NAPOLI-INTER – Daniele Doveri voto 5. Secondo tempo ricco di errori gravi. Dopo due minuti Romelu Lukaku parte in fuorigioco, salta il portiere e trova Mario Rui a salvare sulla linea: l’assistente segnala ad azione finita, corretto. Al quarto d’ora il belga va a contrasto con Giovanni Di Lorenzo, cade con un attimo di ritardo e questo porta l’arbitro a far proseguire. Protesta José Maria Callejon al 25′ per un fallo in attacco, ma lo commette su Cristiano Biraghi (non su Samir Handanovic). Regolare il gol del Napoli, sul lancio di Piotr Zielinski in due tengono in gioco Callejon, con Arkadiusz Milik dietro la linea del pallone. Ripresa di Napoli-Inter ricca di episodi da moviola mal giudicati. Al 52′ l’assistente Matteo Passeri si inventa un corner, quando è di Callejon l’ultimo tocco: Doveri lo corregge. Regolare la posizione di Lautaro Martinez sull’1-3 quando crossa Matias Vecino, ma Kostas Manolas fa una giocata quindi il gol sarebbe stato comunque valido. Al 69′ Callejon chiede il secondo giallo di Nicolò Barella, ma è un fallo normale. Un minuto dopo Sebastiano Esposito ammonito dalla panchina per aver lanciato la palla in campo, ci stava il giallo anche per Fabian Ruiz che gliela ritira addosso. Poco dopo tuffo di Zielinski tramutato in punizione, Lorenzo Insigne prende la traversa. Inspiegabile come, nel recupero, Di Lorenzo prende in pieno Lautaro Martinez a porta vuota e Doveri lascia proseguire, senza che al VAR Gianpaolo Calvarese lo richiami: intervento in scivolata chiaramente sull’uomo, era rigore ed espulsione. E non servivano moviola o VAR per vederlo…