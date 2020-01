FOTO – Lukaku, la doppietta in Napoli-Inter è indescrivibile

Romelu Lukaku ha inaugurato il 2020, suo e dell’Inter, con tre punti e una doppietta sensazionale. Una prova di potenza devastante quella del belga in Napoli-Inter, che colpisce entrambe le volte al termine di transizioni letali. Ecco il suo messaggio estremamente sintetico.

SENZA PAROLE – La prova di stasera di Romelu Lukaku in Napoli-Inter è di quelle che lasciano senza parole. Il belga ha firmato la prima vittoria nerazzurra del 2020 con una doppietta magnifica, due assoli potenti come un riff hard rock degli anni Ottanta. Doppietta che vale a Lukaku il 14° gol in 18 gare di Serie A (battendo il record di Christian Vieri), cannoniere sempre più devastante nelle mani del condottiero Antonio Conte. A livello di campionato e di stagione complessiva, Lukaku ha già fatto meglio rispetto alla scorsa stagione. Al secondo anno col Manchester United, il numero 9 dell’Inter si è fermato a 12 reti in campionato e 15 complessive (in 45 gare): quest’anno è già a 16 gol in 23 partite. Ma tra le doti del belga non c’è solo una vena realizzativa sovraesposta, ma anche un’umiltà e una dedizione al lavoro fuori dall’ordinario. Ecco perché le sue prime parole, al termine di Napoli-Inter, sono rivolte alla squadra e non alla prestazione individuale: “Grande inter!! +3”.