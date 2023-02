Moviola Inter-Udinese: il VAR dà e fa ripetere il rigore, doppia spiegazione

Inter-Udinese ha avuto Dionisi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di L’Aquila, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-UDINESE, PRIMO TEMPO – Federico Dionisi voto 6. Succede tutto o quasi nei primi quarantacinque minuti a livello di arbitraggio. Rischia molto all’8′ Destiny Udogie, che si disinteressa del pallone e spinge con la mano sinistra Nicolò Barella. Avesse dato rigore in diretta c’erano tutti gli estremi, lasciando proseguire non c’è invece la casistica per il richiamo del VAR. Al quarto d’ora invece l’Inter ottiene sì il tiro dagli undici metri, per un intervento scomposto di Walace su Denzel Dumfries. Qui Dionisi fa proseguire indicando come il centrocampista dell’Udinese abbia preso il pallone, ma in realtà con la gamba di richiamo (la sinistra) colpisce in pieno l’avversario e il VAR giustamente lo manda al monitor. Calcia (malissimo) Romelu Lukaku, respinge Marco Silvestri e il primo a intervenire è l’appena entrato Adam Masina. Quest’ultimo fa ingresso in area prima della battuta del rigore, motivo per cui è inevitabile doverlo ripetere: anche qui corretto (e necessario) l’intervento del VAR. Poco dopo scintille fra gli stessi Masina e Lukaku, ammoniti per reciproche scorrettezze. Al 39′ ingenuo Matteo Darmian, che entra in scivolata in ritardo su Udogie: giallo e Simone Inzaghi lo toglie all’intervallo.

MOVIOLA INTER-UDINESE, SECONDO TEMPO – Subito ammonito Jaka Bijol, scivolata su Edin Dzeko sulla linea laterale. Poco da discutere su posizione e giocata di Lautaro Martinez sul gol del definitivo 3-1, lanciato in profondità. Al 90′ occasione per Isaac Success con un tiro a lato, nasce da un suo pestone ai danni di Hakan Calhanoglu a centrocampo. Avesse segnato il VAR l’avrebbe dovuto annullare: fallo palese.