L’Inter ruggisce con Mkhitaryan e Lautaro Martinez! Battuta l’Udinese

L’Inter vince 3-1 contro l’Udinese grazie ad una bellissima ripresa. Decisive le reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez dopo il gol di Lukaku nel primo tempo ripreso da Lovric. Inter nuovamente seconda da sola

VITTORIA − L’1-1 del primo tempo è figlio di un’Inter positiva nella prima mezz’ora di gioco e più rinunciataria e passiva nei restanti quindi. La ripresa però si apre con in modo diverso. La squadra è propositiva con Inzaghi manda in campo subito Danilo D’Ambrosio al posto dell’ammonito Darmian. I nerazzurri premono sin da subito tenendo l’Udinese nella sua meta campo. Inter che attacca soprattutto dalla sinistra con la solita catena Bastoni-Dimarco ed è proprio da qui che Mkhitaryan sfiora il vantaggio con un secco tiro di sinistro ben respinto da Silvestri. Negli ultimi 20′, le squadre si allungano aumentandone la spettacolarità. Azione da una parte e dall’altra: prima Dzeko grazia l’Udinese tirando da pochi passi sul corpo di Silvestri e 30 secondi dopo e Success fa altrettanto sparando tra i piedi di Dumfries. Al 73′ arriva il vantaggio dell’Inter: ripartenza condotta da Calhanoglu, palla a sinistra per Dimarco che pennella per Mkhitaryan. Meravigliosa la volée dell’armeno che fa scoppiare l’entusiasmo di San Siro. Il finale è di marca Lautaro Martinez. Prima sbaglia clamorosamente concludendo con un pallonetto e subito al 90′ trova la rete del 3-1 che chiude i giochi.