Inter-Udinese (3-1): Inzaghi esagera con il turnover ma rimedia con i cambi

Inter-Udinese termina con una vittoria per 3-1 meritata ma sofferta. Il tris firmato da Lukaku (su rigore), Mkhitaryan e Lautaro Martinez evita un pesante weekend di polemiche per Inzaghi, che inizialmente opta per le troppe rotazioni pre-Champions League ed è costretto a correggersi nella ripresa. Riuscendosi. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Udinese in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare l’Udinese in Serie A: 1 Handanovic ©; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 90 Lukaku.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Udinese

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 20′ Lukaku realizza il secondo rigore – assegnato grazie al VAR dopo l’atterramento di Dumfries in area – della sua serata, ribattuto dopo la precedente parata di Silvestri (1-0). Poi, al 43′ Lovric ringrazia la difesa dell’Inter, che sulla ripartenza bianconera buca completamente la copertura sul centro-destra su assist di Pereyra e permette di battere a rete sotto la traversa di Handanovic (1-1). Nel secondo tempo, al 73′ è Mkhitaryan dalla distanza a trovare il destro vincente, potente e preciso, su assist di Dimarco (2-1). Infine, all’89′ D’Ambrosio lancia in profondità Lautaro Martinez, che è bravissimo a evitare il fuorigioco e anticipare Silvestri in uscita, beffandolo con una conclusione volante di destro in diagonale (3-1).

SOSTITUZIONI – Nell’intervallo, quindi al 46′ sul risultato di 1-1, arriva il primo cambio di Inzaghi: fuori Darmian, dentro D’Ambrosio. Staffetta immediata nel ruolo di terzo destro in seguito all’ammonizione del numero 36 nerazzurro. Al 67′ ecco il primo doppio cambio per l’Inter: fuori Brozovic e Lukaku, dentro Calhanoglu e Lautaro Martinez. Altra staffetta ruolo per ruolo davanti alla difesa e in area di rigore ma stavolta tra titolarissimi. Al 79′, sul 2-1, spazio al quarto cambio nerazzurro: fuori Dimarco, dentro Gosens. Ovviamente quella sulla fascia sinistra è un’altra modifica prevista. Infine, all’84′ arriva il quinto e ultimo cambio interista: fuori Mkhitaryan, dentro Gagliardini. Ultimissimo avvicendamento nel ruolo di mezzala, con l’armeno stremato.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Un’altra prova magistrale in mezzo al campo: Mkhitaryan (vedi pagelle di Inter-Udinese). Il centrocampista armeno, finché regge, è l’unico a brillare nel reparto mediano di Inzaghi. A prescindere dal bel gol-vittoria. Tanta qualità, solita quantità. La domanda continua a essere la stessa da un paio di settimane: davvero può finire in panchina per (questo) Brozovic? La risposta sembra scontata. Quella di Inzaghi, forse, l’avremo nella prossima settimana. Impanchinabile.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Per un tempo a San Siro si vede l’Inter recente. Una squadra che domina senza avere lucidità nella manovra né concretezza sotto porta. Il punto di forza della squadra di Inzaghi e quello di debolezza coincidono: le ripartenze. Il gioco Lukaku-centrico favorisce la verticalità, accentuata dalla presenza di Dumfries (e Barella) alla sua destra. Non c’è equilibrio, però, perché l’Inter spesso copre male proprio sul suo lato destro, come in occasione del momentaneo pareggio. Inzaghi se la gioca con Darmian terzo anziché quinto e poi ripropone addirittura D’Ambrosio anziché Skriniar: il turnover nel turnover. Insomma, un’esagerazione inutile. Non è un caso che la partita venga ripresa in mano e vinta dopo l’ingresso di Calhanoglu e Lautaro Martinez, due che in panchina non possono stare per più di un’oretta. I cambi aiutano Inzaghi in Inter-Udinese: l’equilibrio è senza Brozovic e Lukaku, oggi. E non è un dettaglio da trascurare.

OSSERVAZIONE – La serata non inizia nel migliore dei modi. E sinceramente finisce anche peggio: parlare di portieri che hanno bisogno di rifiatare non è buona pubblicità per l’allenatore. La formazione dell’Inter è per metà improvvisata: fuori i titolarissimi Onana, Skriniar (con de Vrij), Calhanoglu e Lautaro Martinez. Rotazioni sì ma c’è modo e modo di fare turnover. Giusto pensare al Porto, sbagliato farlo mettendo a rischio il ruolo di “vice-Napoli” in Serie A. Le coppe, Champions League compresa, sono diventate la priorità per l’Inter di Suning e quindi per Inzaghi. Ciò, però, non può far passare il messaggio sbagliato: gioca Handanovic… perché? Non entra Skriniar… perché? L’impressione è che la partita sia preparata più preoccupandosi di San Siro che dell’Udinese… o del Porto. A parte questo, l’Inter soffre più del previsto ma nel finale ritrova lucidità, anche grazie ai cambi. Lautaro Martinez sbaglia la prima volta, non la seconda. E in una squadra senza più capitani e/o leader, il numero 10 argentino è l’unico singolo a cui aggrapparsi per ricompattare il gruppo. Il 3-1 di Inter-Udinese ci lascia con un dubbio: contavano solo i tre punti e sono arrivati. Ottimo, ma è tutto troppo confuso ad Appiano Gentile ultimamente…

Extra analisi tattica di Inter-Udinese (Serie A)

