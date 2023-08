Moviola Inter-Monza: i gol di Lautaro Martinez regolari per gli… ex!

Inter-Monza ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MONZA, PRIMO TEMPO – Andrea Colombo voto 6.5. Tiene bene in mano la partita, anche con piglio deciso, pur perdendosi magari per strada qualche cartellino. Sul gol del vantaggio dell’Inter posizione regolarissima di Denzel Dumfries e poi a tenere in gioco Lautaro Martinez ci pensa il fresco ex Danilo D’Ambrosio dietro di lui. Al quarto d’ora Marcus Thuram prova ad alzare il pallone in area, Roberto Gagliardini (altro ex) forse tocca di braccio ma è giudicato non punibile. Prima ammonizione al 32′, per Lautaro Martinez che entra in scivolata duro proprio su Gagliardini (si arrabbia ma ci sta). Poco dopo cade Denzel Dumfries in area appena sfiorato da Matteo Pessina ma non c’è niente. Se la prende di nuovo Lautaro Martinez al 38′, quando D’Ambrosio lo travolge e qui non arriva il giallo, dopo aver giustamente dato il vantaggio. Il cartellino – finalmente – arriva per Luca Caldirola al 44′, all’ennesimo fallo di squadra sul Toro.

MOVIOLA INTER-MONZA, SECONDO TEMPO – La partita scivola via abbastanza tranquilla, anche se c’è una particolarità. Per fortuna senza esito, perché il Monza non va in gol, ma i brianzoli partono in contropiede su un intervento in scivolata di Hakan Calhanoglu che prende in pieno proprio l’arbitro Colombo, messosi in mezzo fra il turco e Georgios Kyriakopoulos con il quale sarebbe voluto andare a contrasto per prendere il pallone. Ovviamente Colombo non poteva farci nulla, ma in quel caso era posizionato male. Regolare la posizione di Lautaro Martinez sul 2-0, sul tiro-cross di Marko Arnautovic lo tiene in gioco un altro ex: Caldirola.