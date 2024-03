Moviola Bologna-Inter: equivoco con Pairetto sul gol di Bisseck

Bologna-Inter ha avuto Pairetto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, PRIMO TEMPO – Luca Pairetto voto 6. Nonostante il campo reso difficile dalla pioggia e l’ambiente creato da squadra e tifosi del Bologna la partita è abbastanza tranquilla dal punto di vista degli episodi. Regolarissimo il recupero palla di Marcus Thuram su errore di Victor Kristiansen e il tocco per Nicolò Barella che si fa ipnotizzare da Lukasz Skorupski al 22′. Primo cartellino tre minuti dopo, a Joshua Zirkzee per un intervento duro su Hakan Calhanoglu: corretto dare vantaggio e ammonire a fine azione. Sul gol di Yann Bisseck non c’è nulla da segnalare, ma a un certo punto durante l’esultanza i giocatori dell’Inter si fermano. Perché? Per un equivoco con Pairetto, che non capisce il festeggiamento (mimando un giocatore di basket che va a canestro). Il tutto si risolve in pochi secondi.

MOVIOLA BOLOGNA-INTER, SECONDO TEMPO – Due minuti della ripresa e arriva un altro giallo, a Remo Freuler per un pestone a Henrikh Mkhitaryan. Poco dopo è Kristiansen ad andare addosso a Denzel Dumfries, dal pubblico qualcuno chiede timidamente un rigore ma non c’è niente. Al 70′ vanno a contrasto Davide Frattesi (che sembrava in vantaggio) e Lewis Ferguson che cade a terra: fischiato fallo in attacco, giusto. Sbaglia invece l’assistente all’81’, quando dà rimessa laterale al Bologna quando l’ultimo tocco in scivolata era di Stefan Posch. Protesta stizzito Davy Klaassen e in questi casi l’ammonizione per il dissenso è automatica. I cinque minuti di recupero diventano sei e cinquanta per due interruzioni, ampiamente documentate. Ma nonostante ciò Thiago Motta si lamenta lo stesso…