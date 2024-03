Moviola Atlético Madrid-Inter: Marciniak non fischia mai, 1-1 buono

Atlético Madrid-Inter ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024 e finito 5-3 dopo i tiri di rigore (2-1, andata 0-1). Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ATLÉTICO MADRID-INTER, PRIMO TEMPO – Szymon Marciniak voto 5,5. Non fischia mai e per un po’ le due squadre non lo capiscono, poi si abituano. Al 10’ protesta il pubblico di fede Atlético Madrid, ma sul rimpallo fra Marcus Thuram e Lautaro Martinez in area non c’è niente. È invece regolare il gol del pareggio, sia sulla posizione di Alvaro Morata a inizio azione sia su quella di Antoine Griezmann sull’assist di Koke. Peraltro, anche se Benjamin Pavard non avesse sbagliato (era una giocata), il francese era in gioco e di molto. Al 40’ Pavard respinge di pancia e non di mano, un minuto dopo primo giallo a Mario Hermoso per fallo di mano.

MOVIOLA ATLÉTICO MADRID-INTER, SECONDO TEMPO – Marciniak continua a non fischiare niente e questo qualche problema lo crea. A un quarto d’ora dalla fine è in gioco Thuram quando si mangia il gol che avrebbe qualificato l’Inter, sull’incrocio al momento del passaggio di Lautaro Martinez. Manca un giallo a Koke al 78’, per intervento in scivolata su Thuram. Lo prende al 90’, fermando Davide Frattesi.

MOVIOLA ATLÉTICO MADRID-INTER, TEMPI SUPPLEMENTARI – Episodio particolare al 100’, con una “strizzata” di Thuram a Stefan Savic. Non è certo edificante, il VAR controlla (da annuncio UEFA) ma ovviamente non può essere da espulsione. Hakan Calhanoglu al 104’ sbaglia, falcia Memphis Depay e prende il giallo. Cartellino che arriva pure per Francesco Acerbi (fallo su Angel Correa su cui Marciniak dà il vantaggio) e Yann Bisseck (si perde Memphis ed entra in scivolata).